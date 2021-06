Un 52% de la població vacunable ha rebut una dosi del vaccí

Actualitzada 11/06/2021 a les 12:52

Més de la meitat de les 66.000 persones majors de 16 anys que s'haurien de vacunar contra la Covid han rebut ja almenys una dosi del fàrmac, segons ha informat el Govern. El procés de vacunació es va tornar a intensificar ahir amb l'administració de 1.823 dosis que suposen la xifra més elevada de punxades contra la Covid inoculades en un dia. El total de vaccíns posats al Principat s'enfila a 48.032 injeccions des del gener, de les quals 34.226 corresponen a la primera dosi i 13.806 a la segona, segons ha informat el Govern. Aquesta xifra representa que el 51,85% de la població vacunable ha rebut com a mínim una injecció contra el virus amb les 851 primeres punxades d'ahir i les persones amb la pauta completada suposen un 20,91% del global de ciutadans que s'haurien d'immunitzar, ja que ahir se'n va posar 972 segones injeccions.El ministre de Salut ha rebut aquest matí la segona dosi d'AstraZeneca després d'assenyalar dimecres que avui s'acabaran totes les unitats d'aquest fàrmac tant de primera com de segona dosi que hi ha disponibles i que dilluns s'obrirà una nova franja de vacunació amb l'administració de la fòrmula de Pfizer que va arribar dimarts des d'Espanya als joves de 16 a 30 anys. Els primers a ser convocats al centre de la plaça de braus seran el grup d'entre 16 i 18 anys.Salut ha informat que s'han diagnosticat 8 positius des d'ahir, amb 13.813 afectats pel virus al país, i els casos actius tornen a baixar a 95, cinc menys que en el balanç de dijous. Les recuperacions són 13.591 amb la suma de les 13 altes de les últimes hores i l'hospital continua com ahir sense cap ingressat pel SARS-CoV-2.L'afectació als centres educatius és la mateixa d'ahir amb 2 aules amb tots els escolars aïllats i quatre amb part dels alumnes confinats. La xifra de grups en vigilància passiva es redueix en una i queden en supervisió 3 grups.