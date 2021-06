El CSJ desestima la petició d’apartar Alberca per “animadversió” a un advocat

La justícia avala per tercera vegada en poc més d’una setmana la feina realitzada pel fiscal general, Alfons Alberca, en la causa primera de Banca Privada d’Andorra (BPA), coneguda com a cas Gao Ping. El Consell Superior de la Justícia va desestimar dimarts el recurs presentat per l’advocat de dos dels processats, Antoni Riestra, d’apartar el màxim representant del ministeri públic del cas per tenir una enemistat manifesta contra la seva persona.



El lletrat denuncia persecució per part d’Alfons Alberca arran del seu processament en el cas de les fotografies dutes a terme a la Batllia als germans Pere, Oleguer i