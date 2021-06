Tempestes intenses i amb calamarsa a partir del migdia

Actualitzada 11/06/2021 a les 10:02

El servei de Meteorologia alerta que les tempestes es repetiran avui de manera intensa a partir del migdia. La previsió indica que hi haurà ruixats des de les 12 i fins a les 22 hores que "puntualment poden ser intenses i anar acompanyades de calamarsa", segons l'anunci fet a les xarxes socials.Meteorologia avisa que la pluja arriba per un petit embossament d'aire fred en alçada del sud-oest de França que "amb les baixes pressions de la península faran créixer núvols convectiusa partir del migdia que ràpidament descarregaran ruixats tempestuosos". Las previsió avança els ruixats es repetiran de manera més feble demà i que diumenge serà una jornada de sol.Les tempestes intermitents amb pluja intensa van afectar ahir a la tarda el Principat des de les cinc i es van prolongar per la nit.