Salut habilita el cribatge al sector del turisme amb l'StopLab mòbil

Actualitzada 11/06/2021 a les 19:40

Salut ha notificat que habilitarà el cribatge al sector del turisme gratuïtament mitjançant l'StopLab mòbil. Segons el ministeri, davant la situació d'emergència sanitària causada per la Covid-19, s'estableix la necessitat d'efectuar el cribratge de determinats sectors de la població per poder detectar la presència d’infecció. Aquesta estratègia nacional, finançada per l'administració pública, va ser acordada amb les empreses de riscos laborals a través d'un conveni marc que va finalitzar el 15 de maig passat.En aquest context, a partir del pròxim dilluns 14 de juny, l’Oficina COVID, conjuntament amb la Creu Roja Andorrana, posarà en marxa un operatiu de cribratge gratuït amb test ràpid d’antigen (TRA) per a aquests col·lectius i que s’instal·larà un dia a la setmana a cadascuna de les parròquies. L'operatiu començarà a Canillo en horari de 8h a 17h. Pel que fa als treballadors de la parròquia d'Andorra la Vella no tindran aquest dispositiu perquè seguirà habilitat el de Prat de la Creu.