Primer cop sense cap pacient ingressat des de fa un any

L’hospital es queda per primera vegada sense cap malalt de Covid des del 23 de juny passat. Així ho va informar ahir el SAAS després que el pacient que hi havia ingressat dimecres amb la infecció hagués estat donat d’alta. D’altra banda, el Govern va informar de la detecció de 14 positius en les últimes hores, una xifra que incrementa el total d’afectats pel SARS-CoV-2 al Principat fins als 13.805. Aquests contagis eleven a un centenar els casos actius i el global de recuperacions se situa en 13.578 amb les nou altes registrades des de dimecres. El que també creix és la incidència als centres educatius.Dimecres es van administrar 1.571 vaccins, amb 838 primeres dosis i 733 corresponents a la segona. El total de dosis administrades s’enfila a 46.209.En aquesta línia, els grups parlamentaris de la majoria (Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos) van agrair ahir públicament els “esforços i la implicació” de la ciutadania d’Andorra en el compliment de les diferents mesures sanitàries establertes des de fa més d’un any per controlar l’expansió del virus i frenar la pandèmia.