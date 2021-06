La Massana convoca el sisè Concurs Fotogràfic de Natura

Actualitzada 11/06/2021 a les 12:01

El Comú de la Massana ha convocat la sisena edició del Concurs Fotogràfic de Natura. En aquesta ocasió, el tema estarà centrat en “el teu racó preferit del Parc Natural del Comapedrosa” i cada autor podrà presentar fins a tres fotografies. El primer i el segon premi seran escollits per un jurat mentre que el tercer correspondrà a la imatge més votada al perfil d'Instagram del Parc Natural del Comapedrosa, sent cada autor guardonat una vegada com a màxim.Abans del 12 de setembre, els participants hauran d’enviar les seves fotografies al correu electrònic cic@comumassana.ad, indicant el nom i telèfon de contacte. L’entrega de premis serà a finals del mateix mes al Centre d’Interpretació del Comapedrosa.