L'FMI insta Andorra a tenir el 12% del PIB en reserves a l'exterior

Actualitzada 11/06/2021 a les 17:16

El primer informe del Fons Monetari Internacional (FMI) per avaluar la salut econòmica, financera i social d’Andorra ha conclòs que el país necessita incrementar les seves reserves a l’exterior per guanyar una major resiliència davant futures crisis que puguin afectar al turisme. Concretament, cap de la missió de l'FMI per Andorra, Srobona Mitra, ha assegurat aquesta tarda en roda de premsa que l'objectiu que s'ha de fixar el país és arribar a disposar el 12% del PIB, equivalent a 334 milions d’euros, en reserves exteriors. "Tots els països tenen reserves internacionals. Andorra utilitza l'euro, però no té accés al Banc Central Europeu i no té cap prestador de darrera instància, per això creiem que és necessari aplicar un principi de cautela que permeti disposar d’una major liquidesa", ha declarat Mitra, que ha liderat de forma virtual les reunions programades amb les autoritats andorranes i els principals agents socioeconòmics del país en els darrers mesos per a l'elaboració de l'informe.Per la seva banda, el ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, ha posat de relleu que la recomanació de l’FMI els ajudarà a organitzar "d'una forma més adequada" la capacitat financera de l'Estat. De totes maneres, el ministre ha afirmat que Andorra, des que va adherir-se a l’FMI, ja disposa d’un 2% del PIB a l’exterior, per valor de 62 milions d’euros. “A curt termini podem tenir un creixement significatiu sense implicar un endeutament major i sense fer esforços pressupostaris fora del que són habituals”, ha manifestat amb relació a les reserves a l’exterior.Paral·lelament, l’FMI també ha posat el focus en que caldria una major inversió pública en infraestructures, en transport i en l’adaptació de les pistes d’esquí al canvi climàtic. Sobre aquesta qüestió, Jover ha refermat el compromís de treballar en aquesta direcció però sense oblidar la contenció de la despesa pública “per evitar accelerar l’endeutament de forma forasenyada”. Per aquest motiu, el ministre ha recordat que més enllà del pressupost del Govern, FEDA i Andorra Telecom han de jugar un paper cabdal per “elevar el ritme d’inversions”.D’altra banda, l’FMI ha destacat que malgrat “l’elevada afectació” de la pandèmia al país, el sistema sanitari ha aconseguit mantenir taxes de letalitat inferiors a la de països de l’entorn. Així mateix, el màxim organisme de caràcter financer a nivell mundial ha valorat els esforços de l’Estat durant la pandèmia i ha considerat que el deute públic és "sostenible" com perquè es redueixi al 2022 "i assoleixi els límits fixats al 2024". "El nostre nivell d’endeutament és sostenible fins i tot en escenaris d'estrès. Ens han valorat positivament l’estratègia en la diversificació del deute i l’emissió internacional", s'ha congratulat Jover.