FMI 'confidential'

Les dades intercanviades entre el Govern i el Fons Monetari Internacional (FMI) no es poden facilitar per motius de confidencialitat de les comunicacions existents entre un Estat i un organisme internacional, i per tant el Govern d’Andorra no pot divulgar els contingut dels intercanvis mantinguts amb l’FMI”. Aquesta és la resposta que el ministre de Finances, Eric Jover, va donar a la pregunta del president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, que va demanar al Govern que li facilités per escrit tota la informació intercanviada entre l’FMI, el Govern i les altres institucions i organismes que van participar en la

#1 Lluis

(11/06/21 08:02)