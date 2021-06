Els interns de la presó recuperaran el vis-a-vis a principi del juliol

Actualitzada 11/06/2021 a les 06:13

El director del centre penitenciari, Miquel Àngel Garcia, va anunciar ahir que a principi de juliol es podran reprendre les visites presencials a la presó. De fet, Garcia va explicar que en aquests moments s’està treballant juntament amb el ministeri de Salut per establir un protocol pel que fa als vis-a-vis. En aquest sentit, per a qualsevol visita que es dugui a terme se li reclamarà a tota persona que vulgui veure un reclús un test d’antígens negatiu realitzat en un temps previ no superior a les tres hores. “No hi haurà cap excepció per al test. Tot i que el visitant ja estigui vacunat, podria ser portador del virus i encomanar el pres”, va recalcar Garcia. El director també va explicar que amb relació a la vacunació avui es començarà a vaccinar els presos i, fins al moment, 15 dels 53 reclusos han expressat la voluntat de no vacunar-se. Per aquest motiu, totes les mesures de precaució es tindran especialment en compte.D’altra banda, ahir el Centre de Congressos d’Andorra la Vella va acollir el jurament de set nou membres del cos penitenciari. Els agents que corresponen a la 29a promoció són Francesc Gonzàlez, Adrià Arriba, Francesc Pérez, Aitor Rodríguez, César Charrua, David Aliaga i Eric Sallés. Actualment hi ha 62 agents al cos i està previst que en un període de dos anys se’n jubilin 12. Amb relació al pla de xoc, en què es va requerir la incorporació de vint nous agents per resoldre la lentitud judicial, el ministre Josep Maria Rossell va fer saber que encara s’està treballant amb el Consell Superior de la Justícia.