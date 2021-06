Els comuns donen 7,5 milions per als ERTO

Actualitzada 11/06/2021 a les 06:07

Els comuns aportaran en total 7,55 milions d’euros al fons de solidaritat del Govern, destinat a sufragar part de la despesa generada per pal·liar els efectes de la pandèmia de la Covid-19. El comú de la capital serà el que aportarà més diners, fins a dos milions d’euros. El segueixen Encamp amb 1,5 milions i Canillo, Escaldes i la Massana amb un milió. Per la seva part, Ordino transferirà 800.000 euros i finalment Sant Julià de Lòria, el comú que encara no havia fet pública la quantitat, donarà 250.000 euros. Els diners, segons consta en el conveni, aniran destinats a cobrir el cost que els ERTO han generat a les arques de l’Estat. La signatura de l’acord es farà efectiva demà al matí a la plaça del Consell General amb la presència dels cònsols majors i menors de totes les parròquies.El Govern va demanar fa mesos un cop de mà a les corporacions locals per fer front comú a la despesa generada per la pandèmia. La reclamació per injectar diners al denominat com a fons solidari, però, no ha estat exempta de polèmica, ja que no totes les corporacions veien amb bons ulls fer una aportació a l’executiu, especialment perquè els seus comptes també s’han vist reduïts a causa de la crisi sanitària.La polèmica es va centrar especialment a Escaldes, ja que la cònsol, Rosa Gili, es va desmarcar inicialment de la iniciativa en no estar d’acord que s’imposés un criteri sense consultar-ho prèviament amb les corporacions. El posicionament va crear malestar entre els mandataris comunals demòcrates, que consideraven que si Escaldes no aportava diners es generaria una discriminació envers la resta de ciutadans del país. Finalment, però, Escaldes va anunciar que aportaria al fons un milió d’euros, del total de la partida de dos milions i mig que la parròquia tenia guardada per ajudar els ciutadans més afectats per la pandèmia. Una xifra que també va ser criticada per alguns cònsols, ja que entenien que Escaldes, per les dimensions de la parròquia, podia aportar més diners.El darrer comú a informar sobre la participació al fons de solidaritat ha estat Sant Julià de Lòria, que des del primer moment va indicar que condicionava la seva aportació al resultat econòmic de la parròquia tenint en compte la delicada situació financera de la corporació laurediana. Finalment, Sant Julià aportarà 250.000 euros al fons.En la sessió de comú que es va celebrar ahir a Andorra la Vella, la cònsol major, Conxita Marsol, no va perdre l’ocasió per criticar les aportacions d’Escaldes i Sant Julià. “Hi ha comuns que podrien haver fet un esforç més gran”, va sentenciar. De la mateixa manera, va defensar que Andorra la Vella és el comú que fa l’aportació més gran, tant per la seva població com perquè és la parròquia que concentra més empreses i assalariats.