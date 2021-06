El cicloturisme crea una estratègia conjunta per atraure els esportistes al país

Actualitzada 11/06/2021 a les 13:58

Sis persones procedents del món de la bicicleta han participat aquesta setmana en un viatge de familiarització (FAM trip) per impulsar el turisme cicloturista al país. Segons informa Andorra Turisme en un comunicat, durant tres dies han realitzat diferents rutes de ciclisme de carretera per conèixer de primera mà els ports de muntanya d'Andorra, el Bike Park de Vallnord-Pal Arinsal i del seu entorn en bicicleta de muntanya i també s'han fet trobades amb professionals andorrans que treballen en la promoció del cicloturisme.La societat indica que un dels actes més destacables és el col·loqui que es va celebrar ahir al vespre i que va reunir una trentena de persones que treballen en empreses del país especialitzades i certificades amb el distintiu cicloturista. L'objectiu era debatre entre els professionals del sector els nous reptes de futur del turisme de bicicleta. La presentació va anar a càrrec de Xisco Lliteras, organitzador de diferents proves esportives i l'exciclista professional Joseba Beloki. Aquest acte ha de permetre traçar una estratègia i establir les bases per atraure aquest tipus de turisme al país.