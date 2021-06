El ministre considera que la implementació d’aquesta figura “desordenaria” el sistema sanitari si abans no s’enllesteixen les prestacions de la CASS i la via preferent

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va manifestar ahir, durant la sessió de control al Govern celebrada al Consell General, que la figura del tercer pagador quedarà aparcada fins que no s’implementi la nova cartera de serveis sanitària i el quadre de comandament de la via preferent. “Si no es fan aquests passos previs pot comportar una utilització errònia del tercer pagador. S’han d’establir els circuits perquè vagin en benefici de la salut i no comportin un desordre del sistema sanitari”, va declarar Benazet, que va afirmar que la nova cartera de serveis es troba en fase avançada perquè