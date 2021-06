64 persones inscrites al programa per donar medul·la òssia

Salut ha activat un web específic amb tota la informació i els dubtes sobre el procediment

Fins a 64 persones s’han apuntat al programa de donació de medul·la òssia des que es va obrir l’opció d’apuntar-se el març de l’any passat. Ara, després de més d’un any d’aturada a causa de la pandèmia, el programa es torna a reprendre. En aquest sentit, des del ministeri de Salut s’ha creat un web específic amb tota la informació necessària http://andorra.medullaossia.org per inscriure’s i, en cas d’haver-hi receptor compatible, iniciar el procés per donar. De fet, la coordinadora del punt d’atenció al donant, Cristina Pérez, va recordar ahir en una compareixença que “només un de cada 4.000 inscrits acaba