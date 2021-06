Una llei de recerca biomèdica donarà un marc homologable

La companyia afirma que reduirà al màxim l’experimentació amb animals

Grifols va voler respondre als dubtes generats sobre la seva arribada. Daniel Fleta, director del departament industrial, coneixedor dels neguits, va remarcar que no aterren al Principat “perquè hi hagi una legislació diferent o per fer quelcom que no es pot en altres països”. Va precisar que l’experimentació principal no serà amb animals, però va admetre que la investigació amb ratolins és inevitable en alguns casos, però intentant reduir-la al màxim: “Si volem un centre de referència hem d’oferir recursos, serveis, tecnologies, i en investigació clínica es necessiten animals.”



El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va avançar que s’està preparant