El robot social per informar els ciutadans arriba a Andorra

Actualitzada 10/06/2021 a les 18:43

El primer robot social que arriba a Andorra de la mà de Future Vive i del NIU d'Andorra Telecom donarà servei com a punt d'atenció i informació a botigues, restaurants, hotels o centres de salut. Segons ha informa l'empresa de telecomunicacions en un comunicat, Roberto Menéndez, CEO del Futura Vive ha dit durant la compareixença telemàtica d'avui de presentació que "El robot que hem dissenyat i construït té autonomia, es desplaça i pot interactuar amb persones a través de la veu i de la seva pantalla tàctil i també mitjançant el reconeixement facial”. A més, una altra de les característiques d’aquest projecte és que s’ha dissenyat per a persones sense coneixements ni experiència en programació o robòtica.Menéndez també ha explicat que el robot compta amb diversos sistemes de processament central i diferents algoritmes d’intel·ligència artificial que l’ajuden a entendre als clients de qualsevol tipus de negoci. I que l'objectiu de l'autòmat "no és treure llocs de treball, sinó complementar i millorar l'experiència del client".Miquel Gouarré, per la seva banda, ha ressaltat que es tracta “d’un projecte que combina tecnologia basada en intel·ligència artificial amb robòtica, amb una vessant social molt important. Això fa que sigui un projecte amb un gran encaix amb la filosofia del NiU”. Gouarré ha dit que tot i que és un projecte madur es troba en una nova fase de desenvolupament i "té necessitat de finançament". En aquest context, a través del NIU podrà optar a la xarxa d’inversors, Business Angels, i Venture capital del NIU així com participar en alguns esdeveniments de captació de finançament als que el NIU té accés.Aquesta startup es presentarà al fòrum Business Market Andorra que organitza l’Andorra Business del proper dia 18.