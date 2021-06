Presó provisional per a un estafador de criptomonedes

Hauria col·laborat amb un advocat d'Andorra

La policia espanyola va arrestar diumenge l’empresari Javier Biosca Rodríguez per una presumpta estafa a través d’un negoci d’inversions en criptomonedes que hauria dut a terme a través de la seva empresa Algorithms Group. L’Associació d’Afectats per Inversions en Criptomonedes, que engloba unes tres-centes persones, va presentar una denúnica contra Biosca i la xifra que hauria estafat ascendeix a una quantitat de 280 milions d’euros en criptomonedes. Biosca es presentava com a broker però de fet no estava inscrit en la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), per tant, el negoci mancava de tota mena d’autorització. Pel que fa

#1 Pau sense vot

(10/06/21 07:30)