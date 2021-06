Pal Arinsal obre el Bike Park a partir de demà

Actualitzada 10/06/2021 a les 06:29

Pal Arinsal donarà demà per obertes el cent per cent de les activitats d’estiu. L’estació de la Massana obrirà les instal·lacions del Bike Park durant tot el cap de setmana en un horari de les 10 a les 18:30 hores amb la cursa Maxiavalache com a protagonista. A més, el Mountain Park obrirà a les 10.30 i tancarà a les 18 hores fins diumenge.