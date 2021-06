Manifest per reivindicar la figura del Bisbe Príncep Simeó de Guinda

Actualitzada 10/06/2021 a les 13:23

Un col·lectiu format per una trentena d'historiadors, divulgadors del patrimoni i agents culturals han elaborat un manifest per "reivindicar i valorar la desconeguda figura del Bisbe i Copríncep Simeó de Guinda i Apeztegui" en considerar-lo artífex perquè Andorra "mantingués el seu estatus davant del perill real de ser absorbida pel Regne d'Espanya" després de la guerra de Successió.L'acte tindrà lloc el dilluns 14 de juny a les 11:00 hores a l'Església Parroquial de Sant Julià de Lòria. Hi assistiran múltiples signataris que faran una lectura pública del manifest per reivindicar la figura històrica del Bisbe i Copríncep.