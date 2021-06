Actualitzada 10/06/2021 a les 06:16

La Joventut Socialdemòcrata d’Andorra va escollir per unanimitat Maria Nazzaro Martínez com a nova coordinadora de l’equip. Nazzaro, de 30 anys, va estudiar el grau de Treball Social a la Universitat Rovira i Virgili, té un màster en Treball Social Sanitari per la (UOC) i actualment treballa al ministeri d’Afers Socials.