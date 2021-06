La coalició agraiex la implicació de la ciutadania per superar la Covid-19

Actualitzada 10/06/2021 a les 21:51

Els grups parlamentaris de la majoria (Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos) han agraït públicament els "esforços i la implicació" de la ciutadania en el compliment de les mesures sanitàries establertes des de fa més d'un any per controlar l'expansió del virus i frenar la pandèmia. Segons informen en un comunicat, consideren que el comportament de la població ha estat "exemplar", "essencial" en la reducció dels casos actius de les darreres setmanes i en aconseguir, per primera vegada des de l'estiu passat, que no hi hagi cap pacient ingressat per Covid-19.Des de la coalició s'ha volgut remarcar la tasca que estan duent a terme el SAAS, Protecció Civil, la Creu Roja, voluntaris i altres entitats durant la campanya de vacunació i consideren que "sense elles no s'hauria pogut dur a terme la campanya que ja compta amb més de 46.000 dosis inoculades". Així mateix destaquen que avui, gràcies a la seva feina, s'ha superat la barrera del 50% de la població vacunable amb almenys una primera dosi posada.