L'UdA facilitarà l'intercanvi d'estudiants amb Portugal

Actualitzada 10/06/2021 a les 11:40

La Universitat d’Andorra (UdA) avança en el seu objectiu d'ampliar les opcions dels seus alumnes per cursar un semestre a l'estranger, potenciant també l'arribada d’estudiants internacionals al país. Per dur a terme aquest projecte, el centre ha signat dos nous convenis de mobilitat internacional amb les universitats portugueses de l’Algarve i de Porto, que se sumen al que ja hi havia amb la de Minho (Braga).Durant les darreres setmanes l’UdA també ha signat acords de mobilitatinternacional amb la Universitat de Nicòsia (Xipre), la Universitat d’Akureyri (Islàndia) i la Universitat Catòlica de València (Espanya). Amb aquests nous acords, ja són 44 els convenis que l’UdA té signats amb universitats d’arreu del món, amb un total de 277 places.