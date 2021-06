Jover insisteix que Govern va "fer el que tocava" amb BPA

Actualitzada 10/06/2021 a les 17:27

El ministre de Finances, Eric Jover, ha defensat l'actuació del Govern en el cas BPA a preguntes de la premsa sobre la carta oberta de Ramon Cierco i ha insistit que "Govern va fer el que tocava en cada moment, i era la millor opció per preservar els actius dins el banc i l'impacte en els treballadors i l'estat de la plaça financera". Jover ha manifestat que "és una opinió personal d'aquesta persona i no comparteixo com a membre dels dos governs i hi ha molts casos que estan sota judici, se’ns acusa que el Govern entorpeix la justícia, i us feu ressò de qui està entorpint amb recusacions i altres el procediment judicial habitual".Jover ha declarat que "la justícia ha de fer la seva feina i no em pertoca valorar a mi, però hi ha un element que toca al sector financer i és que tenim una resolució de l'AFA que diferents responsables i el que signa també, incomplien la normativa financera des de BPA"i ha afegit que li costa que "això també està en via judicial i el Govern va fer el que tocava i va evitar un mal major que era contagi i el valor de BPA ja va es veure mensycabat de manera notable perquè la capacitat d'operar era gairebé nul·la". El titular de Finances ha indicat que s'haurà "d'esperar que la justícia vagi fent la seva feina per dilucidar si hi va haver males praxis".