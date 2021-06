Govern preveu 129 milions de dèficit aquest any

Actualitzada 10/06/2021 a les 12:03

El ministre de Finances, Eric Jover, ha anunciat que el dèficit d'aquest any s'enfila a 129 milions d'euros segons el pla d'equilibri financer que ha presentat aquest matí al Consell General després de corregir les previsions econòmiques pels efectes de la crisi de la Covid. Els números vermells inclosos inicialment en el pressupost del 2021 eren 65 milions i el negatiu acumulat ascendeix a 230 milions amb les noves estimacions del Govern.El càlcul de Finances contempla un dèficit de 19,1 milions per al 2022 i de 8,3 milions per al 2023, segons el nou pla financer que ha exposat davant els consellers de la comissió legislativa de Finances i Pressupost.El ministre ha afirmat que l'executiu presentarà en breu la reforma fiscal que ha assegurat que "no augmentarà el tipus nominal de les figures impositives". Jover ha manifestat que "les empreses que puguin generar caixa participaran moderadament en l'esforç de l'Estat" i ha reconegut que es fa "una reforma àmplia" però que "no fa perdre la competitivitat fiscal".Jover ha assenyalat que demà hi haurà una roda de premsa conjunta de l'executiu i representants del Fons Monetari Internacional per presentar el primer informe sobre Andorra.