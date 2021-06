França i Espanya ja reconeixen el certificat de vacunació emès per Andorra

Actualitzada 10/06/2021 a les 05:52

BENAZET AVISA QUE CAL PRIORITZAR LA SEGONA DOSI A LES VACANCES

Amb l’estiu a l’horitzó, el titular de Salut, Joan Martínez Benazet, va llançar ahir un avís per a totes aquelles persones que estiguin plantejant absentar-se del seu torn de vacunació mentre estiguin de vacances. “L’OMS no ha aixecat l’estat de pandèmia i no vol dir que el món hagi sortit d’aquesta dramàtica situació. Hem de ser prou responsables i hem d’entendre que si cal hem de pujar de les nostres vacances per vacunar-nos. S’ha d’ajustar el lleure en funció de la segona dosi”, va sentenciar el ministre. A més, va incidir que davant noves variants del coronavirus pot ser insuficient comptar amb només una dosi. “Si algú no es posa la segona dosi la immunització no serà tan completa ni sabem quan de temps durarà. És un perjudici per a la persona”, va cloure.

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va afirmar ahir en roda de premsa que el certificat de vacunació andorrà que s’expedeix al recinte de l’antiga plaça de braus i als centres d’atenció primària és homologable amb França i Espanya. En aquest sentit, Benazet va manifestar que l’aspiració final és poder comptar amb un reconeixement en l’àmbit europeu de cara a l’estiu, raó per la qual va comentar que des del ministeri de Salut s’està treballant en un codi QR que permeti accedir a les dades epidemiològiques, un dels requisits que fixa la Unió Europea.Pel que fa a la mobilitat, el titular de Salut va exposar que “no hi ha hagut cap canvi” per viatjar a Espanya, de manera que no es necessita cap prova serològica ni certificat sanitari per accedir al país del sud. En el cas de França, en canvi, va explicar que segueix sent necessari comptar amb un certificat de vacunació –14 dies posterior a la segona dosis–, amb un certificat que acrediti que s’ha passat la malaltia en un termini inferior superior als sis mesos o bé amb una PCR o TMA de 72 hores prèvies al desplaçament. Estan eximits aquells viatges inferiors a les 24 hores o si es tracta d’un desplaçament als Pirineus Orientals o l’Arieja.El ple del Parlament europeu va donar ahir llum verd a la posada en marxa del certificat digital Covid de la UE, amb el qual els turistes europeus podran desplaçar-se sense restriccions dins de l’espai comunitari a partir de l’1 de juliol, en poder acreditar amb aquest document que han estat vacunats, han superat el coronavirus o han donat negatiu en una prova diagnòstica en les hores prèvies al viatge.Es tracta d’un certificat gratuït, que serà emès en format digital o físic i amb la informació almenys en l’idioma del país emissor i en anglès, que harmonitza els sistemes de cada Estat membre i ofereix informació bàsica sobre la situació mèdica del seu titular respecte al coronavirus, tot evitant l’intercanvi de dades protegides i de caràcter sensible per garantir la veracitat de la informació recollida.