Els recursos gestionats pels bancs van augmentar un 4,67% l'any passat

Actualitzada 10/06/2021 a les 16:27

Els bancs van gestionar 51.735.224 euros en recursos de clients durant l'any passat que representen un increment del 4,07% respecte els 49,7 milions del 2019, segons recull la memòria d'Andorran Banking feta pública avui. El recull de l'activitat del col·lectiu d'entitats explica que els dipòsits dels clients van registrar un alça del 4,67% en passar de 10,2 milions el 2019 a 10,68 milions al llarg de l'últim any.Andorrran Banking exposa que el sector bancari va sumar 84 milions de beneficis "en un any marcat per la crisi de la Covid-19" que suposen una baixada del 25,27% en comparació amb els 111,88 milions de guanys obtinguts el 2019 i remarca que les entitats bancàries representen gairebé un 20% del PIB nacional amb els cinc grups bancaris que ofereixen serveis tant de banca comercial com de banca privada.Les dades del sector bancari en l'exercici passat es concreten en un de 15,16 milions en actius totals, que mostren un creixement del 2,2% respecte els 14,84 milions del 2019. I la inversió creditícia també ha evolucionat a l'alça amb una pujada del 4,48% en passar dels quasi 6,1 milions del 2019 a 6,36 milions en l'exercici tancat el 31 de desembre.La memòria de l'associació de bancs detalla l'expansió internacional de les entitats que estan presents en una desena de països a més del Principat: Brasil, Espanya, Estats Units, Israel, Luxemburg, Mèxic, Mònaco, Panamà, Suïssa i Uruguai. I precisa que els bancs tenien a finals de l'any passat 2.655 empleats distribuïts pels diferents països on operen, dels quals 1.413 són homes i 1.242 són dones.