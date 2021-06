Els ERTO no tenen efecte en el permís de residència

Actualitzada 10/06/2021 a les 06:22

El projecte de llei que ha de regular els nous ERTO a partir de l’1 de juliol no patirà grans canvis respecte al text de Govern. El PS ha presentat sis esmenes a l’articulat però totes són de caràcter tècnic i no condicionen el contingut polític de la llei. Una de les esmenes del grup socialdemòcrata pretén aclarir que els períodes en què un treballador estigui en ERTO no tinguin efecte en el compliment dels requisits per renovar el permís de residència i treball.Segons el PS, l’escrit actual pot crear dubte sobre aquesta qüestió. Des de la majoria coincideixen en el fet que els ERTO no poden afectar a l’hora de la renovació de les autoritzacions d’immigració i han acordat mirar d’estudiar el text per si cal fer algun aclariment, tot i que fins ara el text no ha creat confusió.Les altres esmenes presentades tenen a veure amb aclariments sobre el percentatge a cobrar en cas d’ERTO o facilitats per obtenir la informació per part de la CASS però sense canvis de contingut. Així mateix, el PS demana un aclariment sobre un article relacionat amb els autònoms menors de 35 anys que s’ha suprimit respecte a la darrera llei.Els grups decidiran sobre les esmenes en comissió demà, per tal que la llei es pugui votar en la sessió de dijous de la setmana que ve. D’aquesta manera, estarà vigent l’1 de juliol.