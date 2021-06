La importació de carburants augmenta un 138% i els preus, un 1,5%

Actualitzada 10/06/2021 a les 10:43

Els importadors de carburants han portat un 137,8% més de litres durant el maig passat que el total de l'any anterior, en passar de 4,69 milions de litres al maig del 2020 a 11,17 milions en el mateix més d'aquest exercici, segons informa Estadística. El major increment s'ha registrat en la gasolina que frega el 300%, el del gasoil de locomoció ha estat d'un 210% i el fuel domèstic ha augmentat un 26,1%.Les dades estadístiques indiquen que al llarg dels cinc primers mesos del 2021 s'han important 56,56 litres de carburants que representen un 1,2% més que els 55,9 litres que van importar entre el gener i el maig de l'any passat.L'entrada de més carburant ha anat acompanyada d'una pujada de preus generalitzada al maig respecte al mes anterior amb un augment de l'1,5% en el gasoil de locomoció, el gasoil de locomoció millorat i de la gasolina sense plom de 95 octans, una dècima menys en el cas de la gasolina de 98 octans i del 0,9% del gasoil de calefacció, segons mostren les dades fetes públiques per Estadística aquest matí. L'increment se situa en el 13,7% si la comparativa es fa amb el maig del 2020 per la gasoil de locomoció, una dècima per sota està la variació de la gasolina de 95 i en un 12,8 la de 98 octans. El preu del gasoil de calefacció s'ha encarit un 14,4% respecte a les tarifes del maig anterior.