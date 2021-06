Els bombers rescaten una noia del pic d'Escobes

Actualitzada 10/06/2021 a les 11:04

Els bombers van fer ahir pels volts de les nou de la nit un rescat de muntanya en helicòpter per evacuar una noia del pic d'Escobes a Canillo que havia patit una caiguda, segons ha informat el cap de guàrdia aquest matí. L'excursionista no presentava lesions importants i finalment no va necessitar ser traslladada a l'hospital.El cos de rescat també ha intervingut aquest matí per l'avís d'un accident de trànsit a les 7.55 hores davant els centres educatius de la Margineda. El sinistre s'ha produït per la topada entre un cotxe i una moto que conduïa un menor que ha patit erosions a una cama de les que ha estat atès al lloc dels fets i no ha requerit ser portat al centre hospitalari, segons ha explicat el cap de guàrdia de bombers.Un altre motorista va resultar ferit ahir per un accident que es va produir a tocar de dos quarts de nou de la nit a la rotonda dels Marginets. El ferit de 48 anys va ser traslladat a l'hospital on va ser donat d'alta amb contusions, segons han indicat des del centre. L'home circulava en una motocicleta Kawasaki Z i es veure implicat en un sinistre amb Volvo XC70, ambdós vehicles amb matrícula del país, segons ha informat la policia en un comunicat.