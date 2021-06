El Superior ha de decidir si demanar la recusació del fiscal general és legitima o no

Actualitzada 10/06/2021 a les 13:16

El Tribunal Superior ha acollit aquest matí la vista oral per decidir siels recursos presentats per diversos lletrats en relació a la causaprimera de BPA per recusar el fiscal general són legítims o no. ElConsell Superior de Justícia va desestimar els recursos en els qualses demanava apartar el màxim representant del ministeri públic per ser el cunyat de la secretària general del Govern, Ester Fenoll, sent aquest part acusadora en el cas. L'altre recurs va en relació a la reunió que van mantenir Alberca i el fiscal adjunt, Borja Aguado, amb els consellers generals que preparen la modificació de la llei de blanqueig.En ambdós casos els lletrats han al·legat que el CSJ està incomplint lallei i han sol·licitat que els recursos tornin al tribunal de primerainstància perquè és revisi si s'entren a tràmit o no i que els processos"segueixin la legalitat". A més, també han sol·licitat que mentre elSuperior no dicti la sentència de la vista s'acordi la suspensió del'acte administratiu de la causa exposant que si dilluns s'inicia eljudici i després finalment s'aparta al fiscal general, "haurem de tornara iniciar el procediment amb una nova composició del tribunal". Tot iaixò, els magistrats de la Sala Penal no han admès la demanda, ja queafirmen que s'hauria d'haver plantejat en la redacció del recurs.