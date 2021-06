El programa de donació de medul·la òssia es reprèn després d'un any

Actualitzada 10/06/2021 a les 17:20

Després de més d'un any d'aturada a causa de la pandèmia es reprèn el Programa de donació de medul·la òssia al Principat. Tothom qui vulgui convertir-se en donant, tingui una edat compresa entre els 18 i 40 anys i gaudeixi d'un bon estat de salut, ja es pot informar i inscriure a través del web https://andorra.medullaossia.org . En aquest sentit, Cristina Pérez, coordinadora del Punt d'Atenció al Donant del SAAS ha destacat avui en una compareixença la importància d'estar ben informat sobre el procés abans de fer el pas. També ha fet saber que només 1 de 4.000 donants és afectiu i ha subratllat la importància de convertir-se en donant a causa de l'elevat nombre de casos diagnosticats de leucèmia (6.500 a Espanya cada any). Així doncs, ha volgut deixar clar que en molt pocs casos les cèl·lules mare s'extreuen directament de la medul·la òssia mitjançant la coneguda tècnica de la punció i que, en el 80% dels casos, la donació es fa a través d'una extracció regular de sang, després que el donant hagi rebut l'administració de 4 o 5 injeccions subcutànies d'uns agents anomenats "factors de creixement". "Sembla que parlem d'una situació molt complicada i és un procés bastant fàcil", ha assegurat.Tothom qui es vulgui convertir en donant haurà de signar el consentiment informat. En unes setmanes, si tot és conforme i el primer tiratge de sang és compatible, rebrà un SMS que confirmarà la inscripció com a donant. Tots els processos de donacions es portaran a terme a l'Hospital Cínic o Hospital Sant Pau de Barcelona. Un cop feta la donació, aquesta entrarà a formar part del Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) i estarà disponible per a qualsevol pacient del món.El pròxim 14 de juny, Dia mundial del donant, es podrà dur a terme també el registre en una taula que habilitarà el personal del SAAS a la Sala Àgora d'Andorra la Vella d'11h a 14h i de 16h a 20h.