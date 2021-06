El Consell Superior de la Justícia desestima la petició d'apartar Alberca del cas BPA

Actualitzada 10/06/2021 a les 12:00

El Consell Superior de la Justícia ha desestimat la petició de l'advocat de dos dels processats, Antoni Riestra, d'apartar el fiscal general del cas per tenir una enemistat manifesta contra la seva persona. El lletrat denuncia persecució per part del màxim representant del ministeri públic arran del cas de les fotografies a la Batllia als germans Oleguer, Pere i Jordi Pujol fill, del qual va ser absolt recentment pel Tribunal Superior.D'altra banda, l'advocat ha presentat aquest matí un recurs a la Sala Penal contra la inadmissió de la querella presentada per diversos processats en la causa primera, coneguda com el cas 'Gao Ping'. Els querellants acusaven Alberca de no perseguir penalment treballadors d'altres entitats bancàries que, segons el seu parer, haurien dut a terme activitats presumptament delictives similars a les que els han portat a la banqueta.Corts, que va ser el tribunal designat per estudiar la querella en ser Alberca persona aforada, va considerar que el fiscal general no ha comès prevaricació ni el delicte d'omissió del deure de perseguir delictes, ja que no hi ha prova de les acusacions, i diu que són suposicions que fan els querellants. Així doncs, es preveu que la represa de la vista oral de la primera causa de BPA tingui lloc dilluns vinent a les nou del matí.