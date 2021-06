Cap ingressat per Covid a l'hospital

Actualitzada 10/06/2021 a les 13:24

El SAAS ha anunciat aquest migdia a les xarxes socials que ja no hi ha cap persona ingressada per la Covid a l'hospital, després que el pacient que hi havia ingressat ahir amb la infecció hagi estat donat d'alta. El centre es queda per primera vegada sense malalts amb el virus com va succeir el 23 de juny passat quan va sortir de les instal·lacions l'últim malalt ingressat per la primera onada i els pacients van tornar de nou el 27 de juliol.El Govern ha informat que s'han detectat 14 positius en les últimes hores que incrementa el total d'afectats pel SARS-CoV-2 al Principat fins als 13.805. Aquests contagis eleven a un centenar els casos actius, cinc més que dimecres, i el global de recuperacions se situa en 13.578 amb les 9 altes registrades des d'ahir. El que també creix és la incidència als centres educatius ja que hi torna a haver confinaments de classes amb dos grups amb tots els alumnes a casa, quatre amb part dels escolars aïllats i dos en vigilància passiva.Salut ha actualitzat també les dades de vacunació que va fregar ahir els màxims amb 1.571 vaccíns administrats, amb 838 de primeres dosis i 733 corresponents a la segona. El total de dosis administrades s'enfila a 46.209 de les quals 33.375 són de la primera punxada i 12.834 de la segona. Un balanç que revela que el 50,87% de la població vacunable ha rebut ja una dosi d'un fàrmac contra la Covid i un 19,44% dels 66.000 ciutadans que s'hauria d'immunitzar al Principat han completat la pauta de vacunació.