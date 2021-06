Campanya per promoure l'acolliment familiar

Actualitzada 10/06/2021 a les 11:03

Aquesta setmana, el Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat inicia una nova campanya audiovisual per promoure l'acolliment familiar. L'objectiu és sensibilitzar la gent respecte a que hi ha infants i adolescents que no poden viure amb les seves famílies i necessiten una llar.La iniciativa d'Afers Socials consta de la difusió de sis càpsules audiovisuals que tracten la temporalitat i les modalitats de l’acolliment o els requisits per accedir a aquesta mesura de protecció d’infants i adolescents entre 0 i 18 anys.