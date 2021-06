Benazet aparca el tercer pagador fins que no s'implementi la cartera de serveis

Actualitzada 10/06/2021 a les 17:07

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha manifestat aquesta tarda, durant la sessió de control al Consell General, que la figura del tercer pagador quedarà aparcada fins que no s’implementi la nova cartera de serveis sanitària i el quadre de comandament de la via preferent. “Si no es fan aquests passos previs pot comportar una utilització errònia del tercer pagador. S’han d’establir els circuits perquè vagin en benefici de la salut i no comportin un desordre del sistema sanitari”, ha declarat Benazet, que ha afirmat que la nova cartera de serveis es troba en fase avançada perquè “molt aviat” pugui veure la llum.Per la seva banda, el president del grup parlamentari del PS, Pere López, ha lamentat la “manca de voluntat política” i ha denunciat que el Govern, al setembre del 2020, ja disposava d’un reglament que va presentar al Consell d'Administració de la CASS per fer efectiva la figura. “Si han d’esdevenir qüestions de caràcter previ, tot apunta que el projecte de tercer pagador falta bastant temps perquè vegi la llum. Que li sembla que una persona que tingui una recepta a les seves mans no pugui fer una analítica perquè no té diners per fer-ho i ha d’esperar a final de mes perquè cobri la nòmina o hagi de buscar un altre equilibri financer”, ha qüestionat López.