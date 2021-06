Vall Banc fa una donació pel càncer

Actualitzada 09/06/2021 a les 06:24

L’hospital Sant Joan de Déu va rebre una donació d’Argenta Patrimonios Vall Banc Group per valor de 15.000 euros per a la investigació del càncer infantil de rabdomiosarcoma. Així, l’entitat andorrana finançarà el 30 per cent del pressupost anual destinat a l’estudi d’aquest tipus de tumor maligne.