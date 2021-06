Vacunació a partir de dilluns de joves de 16 a 30 anys

Actualitzada 09/06/2021 a les 18:51

Joan Martínez Benazet ha anunciat aquesta tarda que dilluns es començarà a vacunar als joves d'entre 16 i 30 anys amb les 9.000 dosis de Pfizer disponibles dels vials que ha subministrat Espanya. El ministre de Salut ha explicat que hi ha unes 7.000 persones d'aquesta franja d'edat inscrites a la plataforma de vacunació i que tots rebran un vaccí contra la Covid al llarg de la setmana vinent. Els primers convocats seran els joves entre 16 i 18 anys amb les cites que s'enviaran a partir de demá al matí.Martínez Benazet ha assenyalat que s'obre la fase de la població més jove perquè divendres s'acaben d'administrar les unitats d'AstraZeneca que des de la setmana passada s'estan posant i que jarriba a persones amb 36 anys. I ha destacat que es posaran totes les vacunes de Pfizer disponibles perquè Espanya ha garantit el lliurament de les 8.000 dosis que seran utilitzades com a segona injecció per als joves de 16 a 30 anys cap al 20 de juny, abans que es compleixen les tres setmanes d'administració d'aquest fàrmac.El titular de Salut ha manifestat que amb aquest enviament es completaria el compromís d'Espanya de subministrament de vaccins i quedaran per arribar 12.000 unitats de Moderna que ha de lliurar França "en els propers mesos" en una data que no es pot concretar perquè la farmacèutica té problemes de producció.El ministre ha informat que ahir es van posar 1.599 vaccíns al centre de la plaça de braus, amb 913 injeccions de primera dosi i 686 corresponent a la segona punxada que s'està fent aquests dies amb la fòrmula d'AstraZeneca. El total de vacunes administrades ja puja a 44.638 de les quals 32.537 corresponen a primeres dosis i 12.101 a segones punxades, el que suposa que un 48,7% de la població vacunable ha rebut almenys una dosi del vaccí.