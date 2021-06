Pal Arinsal obre el Bike Park aquest divendres

Actualitzada 09/06/2021 a les 12:16

Aquest divendres 11 de juny, Pal Arinsal donarà per obertes el cent per cent de les activitats d'estiu. L'estació de la Massana obrirà les instal·lacions del Bike Park durant tot el cap de setmana en un horari de les 10 a les 18:30 hores amb la cursa Maxiavalache com a protagonista. D'altra banda, el Mountain Park obrirà a les 10:30 i tancarà a les 18 hores fins diumenge amb sis activitats: el Peke Park, el Parc de Cordes, el Kid's Zip, el Big Zip, el Kàrting i el Buggies.L'estació obrirà aquest cap de setmana i, a partir del 19 de juny, ho farà de manera diària fins al 12 de setembre. Vallnord - Pal Arinsal disposa des de l'hivern del certificat de mesures de prevenció contra la Covid-19.