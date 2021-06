Ordino haurà de fer una modificació al POUP perquè als terreny on s’ha d’instal·lar la farmacèutica hi ha actualment un vial

El comú d’Ordino haurà de modificar el pla d’ordenació i urbanisme (POUP) perquè la farmacèutica Grifols pugui instal·lar-se als terrenys del Prat de la Farga de Casa Rossell. Segons ha pogut saber el Diari, en el POUP vigent consta que a la zona en qüestió hi ha d’anar un vial per donar accés a unes propietats properes, fet que impedeix que s’hi pugui construir l’edifici de l’empresa multinacional.



El canvi no té complicació però sí que requereix de seguir uns protocols i uns terminis, ja que un cop feta la modificació ha de passar per exposició pública i deixar un període

