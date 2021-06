Només un pacient amb Covid a l'hospital

Actualitzada 09/06/2021 a les 18:48

La xifra d'ingressats per Covid s'ha reduït a una persona en les últimes hores el que mostra que "segueix l'evolució correcta de disminució de casos", ha declarat el ministre de Salut en la compareixença d'aquesta tarda. Joan Martínez Benazet ha anunciat que s'han detectat una desena de contagiats pel virus des d'ahir amb 13.791 afectats des del principi de la pandèmia i 95 casos actius, dos menys que en el balanç de dimarts al matí. Les altes ascendeixen a 13.569 persones després de les dotze recuperacions notificades avui.El ministre ha remarcat que les defuncions provocades per la infecció es mantenen en 127 des de fa cinc setmanes i que als centres educatius només hi ha quatre aules amb alumnes confinats a casa per haver donat positiu. Martínez Benazet ha afirmat que el conjunt de dades epidemiològiques "són excel·lents" i ha indicat que si els indicadors es mantenen es preveu noves mesures d'alleugeriment de restriccions la setmana vinent.Les mesures vigents es canvien avui mateix amb la publicació al BOPA dels canvis d'aforament per a activitats extraescolars, que passen a ser d'un màxim de 25 alumnes per bombolles per a totes les edats i per a les guarderies i llars d'infants que poden tornar a tenir grups de 20 infants com era la xifra habitual abans de l'aplicació de limitacions per la pandèmia.