L'ocupació als hotels és del 55%, amb 33 negocis oberts durant el cap de setmana

Actualitzada 09/06/2021 a les 06:25

Els hotels oberts han pujat a 33 durant l’últim cap de setmana i han assolit unes xifres ocupació del 55,26%, segons va informar la Unió Hotelera. L’entitat va destacar que és “molt important” que les estades de visitants es mantinguin i “si no creix almenys no decreixi”, ja que cada dia van obrint més allotjaments després de la inactivitat provocada per la pandèmia i les restriccions de mobilitat internacionals. L’ocupació del cap de setmana és gairebé la mateixa de la setmana anterior, tot i que hi ha hagut més clients perquè llavors hi havia 28 hotels oberts, i se situa per sota del 68,07% registrat durant el pont de la segona Pasqua, quan estaven operatius 25 establiments. L’arribada de turistes continua a l’alça també durant la setmana, ja que la setmana passada es va tancar amb un 35,41%, amb més hotels oberts que l’anterior, que es van omplir un 35,41% de les places hoteleres disponibles.