Govern descarta fer l'aeroport a Grau Roig

Actualitzada 09/06/2021 a les 18:11

El ministeri de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo ha anunciat durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres d'avui que davant de les conclusions extretes de l'informe de l'OACI, "Govern ha decidit descartar aquest projecte i centrar els seus esforços en l'objectiu principal de desenclavament geogràfic del país". El titular d'Economia i Empresa ha dit que ara l'executiu dirigirà l'atenció en "impulsar i analitzar infraestructures per ajudar al país a desenclavar-se per altres vies que no siguin la terrestre". En aquest context, Gallardo s'ha referit a l'impuls dels vols comercials a l'aeroport d'Andorra-Seu d'Urgell i l'heliport nacional. Així mateix, també ha posat sobre la taula l'estudi per connexió ferroviària que s'està portant a terme en matèria de mobilitat "el Ministeri d'Ordenament Territorial va encarregar uns informes fa uns dos mesos per analitzar la possible connexió amb el país per altres mitjans que no sigui l'automòbil".L'informe de l'Organisme Internacional de l'Aviació (OACI) no és favorable a la construcció de l'aeroport del projecte de la Cambra a Grau Roig, segons ha pogut saber el Diari. El Govern havia demanat un informe sobre si tècnicament era viable fer l'equipament al Bosc de Moretó.Un informe de l'OACI del 2007 trobava inviable tècnicament construir la infraestructura a Grau Roig i en el mateix sentit s'havia pronunciat l'Autoritat Aeronàutica Andorrana. Els experts de la OACI consideren que davant d'un incident inesperat el pilot no disposa de temps per avortar l'aterratge i tornar a enlairar l'aparell, el que implicaria la col·lisió contra la muntanya.També remarquen que el comandant de la nau hauria de fer l'aterratge sense tenir una bona visibilitat de la pista i per tant, no podria veure si hi ha algun obstacle.