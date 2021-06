Grifols remarca que no ve a Andorra a fer el que no s'atreviria a altres països

Actualitzada 10/06/2021 a les 00:35

La reunió informativa amb motiu del futur centre d'investigació que Grifols vol instal·lar al país, que s'ha celebrat aquest vespre al Centre de Congressos d'Ordino, ha comptat amb la presència a la sala d'una setantena de persones i l'han seguit prop de 200 ciutadans en línia. La trobada s'ha dividit en tres blocs temàtics i ha permès als ciutadans preguntar algunes qüestions relacionades amb el projecte.En el marc del segon bloc, davant les demandes sobre els protocols, l'experimentació animal, medi ambient, salut i la seguretat del centre, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha volgut aclarir que l'espai serà de recerca en immunologia i no virologia i que tot el que s'hi faci s'emmarcarà en un marc de seguretat. "A Andorra no s'ha de poder fer res que no es pugui fer amb absoluta seguretat i que no es pugui fer en altres llocs d'Europa".En aquesta línia, el titular de Salut, ha parlat del reglament que es crearà i que "obligarà a donar un marc de seguretat als projectes que es facin a Grifols". També ha puntualitzat que el nivell 3 de bioseguretat amb el qual comptarà el centre d'investigació és el mateix que hi ha al laboratori de l'Hospital del SAAS i ha puntualitzat que "els laboratoris de bioseguretat 3 estan molt estesos i no suposen un risc per la població".En aquest context, el director del departament d'Indústria de Grifols, Daniel Fleta, ha volgut deixar clar que "No hem vingut a Andorra per fer allò que no ens atrevim a fer a altres països". Fleta també ha recalcat que "La seguretat d'aquest centre és una prioritat absoluta per nosaltres". El director ha afegit que la companyia fa més de 100 anys que existeix i que, "els estàndards que aplicarem en les nostres instal·lacions aquí seran els mateixos que aplicaríem a qualsevol dels nostres altres centres d'arreu del món". Així mateix ha procedit indicant que "No hem vingut a Andorra perquè tingui una legislació diferent o no tingui legislació" i ha afegit que "Andorra està al costat de casa nostra i si Grifols fa més de 100 anys que existeix és perquè no fa aquests tipus de coses, sinó probablement ja no existiríem".