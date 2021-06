Govern concreta l'anul·lació de l'assessorament de la llei d'actius digitals

Actualitzada 09/06/2021 a les 10:08

El Govern publica avui al BOPA l'edicte "d'anul·lació de l'adjudicació definitiva dels treballs d'assessorament estratègic al Govern d'Andorra en la revisió de la Proposició de llei de la representació digital d'actius" que havia fet al bufet Cases&Lacambra per un import de 75.000 euros, tal com va anunciar l'1 de juny. L'executiu havia contractat de manera directa el despatx per revisar la Proposició de llei de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain i això havia aixecat moltes crítiques de l'oposició en considerar que hi havia invasió de competències de l'executiu perquè la tasca de fer les esmenes del text legislatiu correspon als consellers generals i no al Govern i també perque` s'havia fet una adjudicació directa.El cap de Govern, Xavier Espot, va afirmar es feia marxa enrere en l'adjudicació perquè "des del nostre punt de vista era una polèmica estèril, més enllà de l'error formal" i el ministre de Finances, Eric Jover, va assegurar dimecres passat que Cases&Lacambra no ha cobrat res per la rescisió de l'adjudicació.