Govern aprova el reglament de qualitat lumínica

Actualitzada 09/06/2021 a les 19:59

Medi Ambient i Sostenibilitat ha fixat per primera vegada el nou reglament de qualitat lumínica i d'eficiència energètica de l'enllumenat exterior. Així ho ha presentat el secretari Marc Rossell en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres d'aquest dimecres. El text permet minimitzar l’impacte de la contaminació lumínica i de retruc millorar la qualitat de vida de les persones, per assegurar el descans nocturn i protegir els éssers vius. Així mateix, el reglament també promou la reducció del consum energètic i, per tant, la mitigació de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, així com la millora de l’eficiència lumínica.Rossell ha informat que la nova normativa s'aplica a totes les instal·lacions d’il·luminació, tant de titularitat pública com privada, i només en queden excloses aquelles destinades a la seguretat en general i particularment de senyalització viària, de seguretat per a altres infraestructures de transport, de seguretat en obres,de seguretat en el treball i dels cossos de seguretat.El secretari d’Estat de Medi Ambient i Sostenibilitat també ha exemplificat que també es regula el disseny de les noves instal·lacions així com les possibles modificacions de les existents. En aquest casos, s’estableix una temperaturamàxima de 3.000K, i cal evitar la llum blanca, així com també la il·luminació del cel amb disseny de llum emesa en pla horitzontal.Pel que fa a l'aplicació d'aquest nou reglament, Rossell ha anunciat que es preveu una moratòria de tres mesos per a l’aplicació de la normativa que començarà a comptar un cop el text estigui publicat al BOPA.