Actualitzada 09/06/2021 a les 18:48

El ministre de Finances i portaveu del Govern, Eric Jover, ha informat durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres d'avui, que s'ha aprovat la licitació del projecte de construcció de la "rotonda de la Juberrussa", la nova rodona a la CG-1 a l'altura de la Borda Sabaté, és a dir on l'antic Punt de Trobada. Aquesta nova infraestructura que se situarà al punt quilomètric 9,380 i tindrà un radi exterior de 23 metres, té per objectiu facilitar el canvi de sentit, tant per autobusos com vehicles privats, millorar la mobilitat de la zona i l'eficiència del transport públic que podrà fer el canvi de sentit sense haver de baixar en direcció Espanya.La licitació es desenvolupa mitjançant concurs públic nacional amb procediment obert i modalitat ordinària. El termini d'execució està previst en uns 11 mesos i les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins al 15 de juliol.D'altra banda, el consell de ministres ha aprovat la licitació de la fase 1 del projecte de rehabilitació de les façanes de l'edifici administratiu de l'Obac, que consisteix en la part que dóna al carrer Ciutat de Sabadell. Aquest projecte té com a objectiu recuperar totes les façanes de l'equipament, donant compliment al Reglament energètic en l'edificació vigent (Litecc). Segons ha explicat Jover durant la roda de premsa, els treballs consisteixen en la retirada de l'actual mur cortina per les filtracions d'aigua, que provoca un gran consum energètic i se substituirà amb la construcció de nous ampits i amb nous tancaments vidriats i un canvi en l'aïllament de tota la façana per aconseguir un alt estalvi d'energia durant tot l'any. A la licitació, que té un termini d'execució previst de 6 mesos, podrà presentar-se fins al 15 de juliol.