Exposició virtual per celebrar el Dia internacional dels arxius

Actualitzada 09/06/2021 a les 11:37

A partir d'aquest dimecres, ja es pot visitar l’exposició virtual ‘Un país, set parròquies. L’Arxiu de les Set Claus’, organitzada per L’Arxiu Nacional d’Andorra. Un esdeveniment en el que es fa una introducció històrica del Consell General i un fons documental explicat per temàtiques.Cada 9 de juny es commemora el Dia internacional dels arxius amb l'objectiu de donar a conèixer el fons de l’Arxiu de les Set Claus, que va ser declarat Bé d’Interès Cultural l’any 2020 pel seu valor històric com a font d'estudi de l'economia, la política, la societat i la cultura del país des de l'edat mitjana.