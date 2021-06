Recorda que Espanya “ha dit alt i clar” que el Principat “és un país complidor”

El cap de Govern, Xavier Espot, va defensar ahir el sistema fiscal andorrà i va lamentar, de nou, l’etiqueta de paradís fiscal que des d’alguns sectors encara es posa al Principat. “Andorra no és un paradís fiscal, si ho fos estaria a les llistes de l’OCDE i de la Unió Europea. Cap organisme o país seriós ens en considera”, va dir Espot en una conferència telemàtica organitzada per Nueva Economía Fórum, una entitat espa­nyola de caràcter privat i independent que té l’objectiu de promoure el debat i el diàleg a través de l’organització de fòrums i conferències.



Preguntat per si el

