Els importadors reiteren que s'ajorni la taxa

Actualitzada 09/06/2021 a les 06:20

Els importadors de carburants van reiterar ahir en roda de premsa la demanda perquè s’ajorni fins al gener del 2023 l’entrada en vigor de la taxa als carburants. El president de l’entitat que aglutina els empresaris, David Porqueres, va manifestar que si finalment s’aplica l’impost al gener, aquest comportarà que es perdi el diferencial de preu d’un dels productes estrella d’Andorra, la qual cosa suposarà “un problema a tot el país i no tan sols al sector”, ja que generarà una caiguda del volum de visitants i, consegüentment, “una pèrdua de recaptació per a les arques de l’Estat”. Porqueres va destacar que és “una falta de respecte” que des del Consell General no es tinguin en compte les quasi 13.000 signatures que va recollir l’Associació de Consumidors, i que “indicaven clarament que la taxa s’ha d’ajornar fins que es recuperi la situació econòmica”, la qual, segons els organismes internacionals, “no s’iniciarà fins al 2023”. A més, va convidar el Govern a impulsar les accions previstes “avui mateix”, però va puntualitzar que sigui el mateix executiu qui financi el seu cost fins d’aquí a un any i mig a través dels impostos especials i la taxa de tinença de vehicles.