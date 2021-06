Els casos nous cauen a quatre i només hi ha dos ingressats

Actualitzada 09/06/2021 a les 06:01

L’efecte de la campanya de vacunació cada vegada es fa notar més en les dades que diàriament recopila el ministeri de Salut. Durant la jornada d’ahir només es van diagnosticar quatre casos nous, una xifra molt discreta que eleva a 13.781 el nombre total de persones afectades pel virus al Principat. Els casos actius pugen a 97 perquè no s’ha donat cap alta mèdica a pacients amb el virus des de dilluns. Pel que fa a les recuperacions, un total de 13.557 persones ja han superat la Covid-19. Paral·lelament, la xifra de defuncions segueix en 127 òbits, estabilitzada des de ja fa més de quatre setmanes.Pel que respecta a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, hi ha dues persones que resten ingressades a la planta Covid –una menys que dilluns–. Tant a l’UCI com a l’àrea Covid d’El Cedre no hi ha cap pacient ingressat. Al respecte de la pressió sobre el sistema educatiu, hi ha quatre aules sota vigilància activa parcial i dues en vigilància passiva.Segons les dades del ministeri de Salut, el total de vacunes inoculades suma 43.039 dosis amb 31.624 injeccions de la primera punxada i 11.415 de la segona. Les dades més recents consten de dilluns, quan els sanitaris van posar 1.089 primeres dosis i 477 segones a persones que havien rebut el vaccí fa entre nou i dotze setmanes. D’aquesta manera, el nivell d'immunització creix fins al 17,29% dels 66.000 potencialment vacunables que han rebut les dues dosis. En el cas de la població major de 16 anys que s’hauria de vacunar contra la Covid, el percentatge de persones que ja tenen una primera dosi del fàrmac se situa en el 47,91%. Les vacunes d’AstraZeneca se seguiran administrant fins demà, mentre que les de Pfizer començaran a inocular-se els propers dies. De moment, dilluns va ser la jornada rècord de vacunació amb 1.566 dosis administrades.