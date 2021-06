El PS veu “inadmissible” seguir posposant l'aplicació del tercer pagador

Actualitzada 09/06/2021 a les 06:24

El president del grup parlamentari del PS, Pere López, i la consellera Susanna Vela van comparèixer ahir per anunciar la presentació de dues preguntes orals al Govern. López va insistir en el tercer pagador com a eina d’una societat moderna. “És absolutament inadmissible que un ciutadà del nostre país no pugui accedir a qualsevol tractament mèdic o altres necessitats que el seu estat de salut requereixi per no poder avançar la despesa sanitària”, va afirmar, posant en relleu que aquesta és una problemàtica que ve de lluny. “És un compromís polític que feia part del programa electoral de Demòcrates i és un greu incompliment”, va denunciar. Al seu torn, Vela va demanar al Govern pel calendari i l’estratègia d’implementació del pla de salut mental. “Anem una mica tard en l’atenció a la salut mental de la nostra ciutadania i ja no acceptarem més pròrrogues o ajornaments de qüestions bàsiques”, va dir.